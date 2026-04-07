Stop a 180mila morti | il piano di Garattini per salvare l’Ssn

Silvio Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, ha proposto un piano per ridurre drasticamente il numero di morti legate ai problemi di salute pubblica. Secondo le sue stime, si potrebbero evitare circa 180.000 decessi attraverso interventi mirati e strategie di prevenzione. La proposta si concentra su misure per migliorare l’accesso alle cure e sulla promozione di stili di vita più sani.

Silvio Garattini, a capo dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, sostiene che investire nella prevenzione sia la strategia più efficace per tutelare la salute pubblica e garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale in un periodo segnato da instabilità internazionale e minacce di austerità. Il presidente della struttura di ricerca evidenzia come una parte consistente delle prestazioni mediche attuali riguardi patologie evitabili. Questo fenomeno non solo grava sulle risorse dello Stato, ma alimenta direttamente l’allungamento delle liste d’attesa per i cittadini. L’impatto dei numeri tra diabete e oncologia. I dati sull’incidenza del diabete in Italia mostrano circa 4,5 milioni di malati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop a 180mila morti: il piano di Garattini per salvare l’Ssn Punta Ala: 180mila€ per salvare la pineta, stop a MatsucoccusPunta Ala Rinasce: Una Pineta Riconquistata al Degrado e agli Incendi Castiglione della Pescaia affronta una sfida cruciale per la salvaguardia di... Teramo, stop all’acqua di notte: piano shock per salvare i serbatoiRuzzo interrompe l’erogazione idrica notturna tra lunedì 6 aprile, dalle 21:30, e domani 7 aprile, fino alle 6:30, per permettere il riempimento dei...