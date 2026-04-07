Elia Del Grande è scomparso di nuovo, dopo essere fuggito una prima volta. Dopo aver ottenuto un permesso per trascorrere la Pasqua in famiglia, doveva tornare nel pomeriggio alla casa-lavoro di Alba, nel Cuneese. Tuttavia, non si è presentato e ora le autorità stanno cercando di rintracciarlo. La sua assenza ha riacceso l’attenzione sulla sua fuga precedente e sulle misure di sorveglianza adottate.

CADREZZATE (Varese) Elia Del Grande è sparito e di nuovo in fuga. Doveva rientrare nel pomeriggio di Pasqua alla casa-lavoro di Alba, nel Cuneese, dopo un permesso concesso per la festività come segno di fiducia. Ma quel cancello non lo ha più varcato e da allora è sparito nel nulla. Ma questa non è la prima evasione dalla misura alternativa. Proprio nel ricordo dell’ultima fuga si rintraccia una chiave di lettura. Era il 30 ottobre quando si era allontanato da una casa-lavoro nel Modenese, violando le prescrizioni della sorveglianza speciale. Allora scelse il ritorno alle origini, Cadrezzate. Il suo paese del Varesotto, il lago, in poche parole: casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sterminò la famiglia. Fugge per la seconda volta. Caccia a Elia Del Grande

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