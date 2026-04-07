Stepan Armasar nominato Associate Conductor della Royal Concertgebouw Orchestra

Un giovane direttore d’orchestra, vincitore della XII edizione della Toscanini Competition, è stato nominato Associate Conductor della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. La nomina avrà effetto a partire da settembre 2026 e durerà due stagioni. La notizia segna un passaggio importante nella carriera del direttore, che si aggiunge a riconoscimenti internazionali ottenuti negli ultimi anni. La Royal Concertgebouw Orchestra è tra le orchestre più prestigiose al mondo.

Un nuovo importante riconoscimento internazionale per Stepan Armasar, vincitore della XII edizione della Toscanini Competition: il giovane direttore d’orchestra è stato nominato Associate Conductor della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam a partire da settembre 2026, per due stagioni. La nomina, annunciata oggi dalla celebre orchestra olandese, vedrà Armasar affiancare Klaus Mäkelä, che assumerà l’incarico di Chief Conductor nel 2027, e collaborare con i principali direttori ospiti dell’orchestra, sia ad Amsterdam sia in tournée. Nel corso delle stagioni 202627 e 202728, Armasar sarà coinvolto in circa metà dei programmi sinfonici e parteciperà attivamente ai progetti di talent development della Royal Concertgebouw Orchestra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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