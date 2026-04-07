Lunedì 6 aprile 2026 alle 21:20, Italia 1 trasmetterà il terzo capitolo della saga dei Trasportatori con Jason Statham protagonista. La pellicola vede il protagonista coinvolto in una missione ad alto rischio, ambientata in un contesto di azione e suspense. La serie è nota per le scene di inseguimenti e le trame legate al mondo del trasporto clandestino.

Jason Statham torna sullo schermo di Italia 1 con il terzo capitolo della saga dei trasportatori. L’appuntamento televisivo è fissato per lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,20. Il lungometraggio del 2008 vede la regia di Olivier Megaton e la produzione di Luc Besson, che ha curato anche la co-scrittura della pellicola. Il protagonista, nell’iconico ruolo di Frank Martin, è interpretato da Statham. La trappola esplosiva di Frank Martin. L’azione si sposta in Francia, dove l’esperto di consegne illegali Frank Martin si ritrova intrappolato in un ricatto mortale. Un bracciale elettronico, imposto dal malvagio Johnson, minaccia di detonare se il protagonista dovesse allontanarsi per più di 24 metri dal proprio veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Statham e la trappola esplosiva: torna il Trasportatore in TV

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