Statale 36 schianto all' uscita di Civate | soccorso un 53enne

Nella serata di Pasquetta si è verificato un incidente lungo la Statale 36 in direzione nord, all’altezza dell’uscita di CivateIsella. Un uomo di 53 anni è rimasto coinvolto nello scontro e sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per le operazioni di recupero e soccorso. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Incidente nella serata di Pasquetta lungo la Statale 36 in direzione nord, all'altezza dell'uscita di CivateIsella. Lo schianto è avvenuto poco dopo le ore 20 ha coinvolto un'auto e una moto con il ferimento di un uomo di 53 anni. I soccorsi sono scattati in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini, allertando inoltre polizia stradale e carabinieri. Dopo una prima assistenza portata sul posto, il motociclista è stato quindi trasferito sempre in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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"Una Pasquetta all'insegna della follia e violenza quella vissuta lungo la Statale Amalfitana a Conca dei Marini dove due autisti della SITA SUD sono stati aggrediti, prima verbalmente poi fisicamente, da un automobilista". - facebook.com facebook

L'agenzia di stampa statale siriana Al-Akhbariya ha riferito che un ragazzo siriano di 17 anni, Oussama Fahad, è stato ucciso venerdì 3 aprile da un carro armato israeliano nella regione di Quneitra, vicino al confine con le Alture del Golan occupate. Altre pers x.com