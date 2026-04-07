Sprofonda nella neve e resta bloccato sul crinale

Lunedì 6 aprile un uomo di 55 anni, residente in Trentino, ha avuto un incidente durante una gita sull’Altopiano di Asiago, nel vicentino. Sprofondato nella neve e rimasto bloccato sul crinale, ha vissuto momenti di apprensione prima di essere soccorso. La situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e aiutare l’uomo a uscire dalla neve.

Una vera e propria disavventura, con anche momenti di apprensione, quella vissuta ieri, lunedì 6 aprile, da un 55enne trentino in gita sull’Altopiano di Asiago, nel vicentino. L’escursionista era salito verso Cima Portule, partendo alle 8 del mattino da Malga Larici, quando sul crinale in salita è letteralmente sprofondato nella neve, resa instabile e cedevole dalle alte temperature. L’uomo, bloccato fino alla vita, non ha avuto altra scelta se non chiedere aiuto, anche stremato dall’avanzamento nella neve. L’allarme è scattato intorno alle 14:30, facendo attivare il soccorso alpino dei Sette Comuni, con annesso intervento dell’elicottero di Treviso Emergenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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