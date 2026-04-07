Sprint finale a La Maddalena | Simone Pulina vince il GP Piras

Il 4 aprile a La Maddalena si è svolta la prima edizione del Gran Premio Piras, una gara ciclistica che ha visto la vittoria di Simone Pulina. L'evento, chiamato anche G.P. Arcipelago La Maddalena Trofeo Antonio Piras, è stato organizzato per ricordare un pioniere dello sport della zona. La competizione ha attirato numerosi partecipanti e pubblico lungo il percorso.

Il 4 aprile a La Maddalena si è disputata la prima edizione del G.P. Arcipelago La Maddalena Trofeo Antonio Piras, un evento ciclistico nato per onorare la memoria di un pioniere dello sport locale. L’iniziativa è stata portata avanti dalla Asd Club Ciclistico Acido Lattico, con il coordinamento del vice Presidente Davide Achenza e il supporto della Famiglia Piras. Quest’ultima rappresenta un punto di riferimento storico per il ciclismo in Sardegna e nell’area della Gallura. L’eredità di Antonio Piras tra pedalate e formazione. La figura di Antonio Piras affonda le radici nel 1965, anno in cui contribuì a fondare la società Ciclistica Moneta. In quel contesto ha operato prima come corridore e successivamente come dirigente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sprint finale a La Maddalena: Simone Pulina vince il GP Piras GP Thailandia, Acosta vince la Sprint: Bezzecchi cade, male BagnaiaNon è iniziato al meglio il GP della Thailandia, primo appuntamento della stagione, per gli italiani: vince Acosta davanti a Marquez Prove libere e... Martin vince la Sprint del Gp delle Americhe davanti a BagnaiaIl pilota dell'Aprilia ha sorpassato la Ducati all'ultimo giro AUSTIN (STATI UNITI) - Jorge Martin (Aprilia) torna al successo in MotoGP, vincendo la... Si parla di: Ciclismo, Simone Pulina (Ciclobottega) vince in volata il Gran Premio Arcipelago; Gran Premio Arcipelago La Maddalena. Trofeo Antonico Piras.