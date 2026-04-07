Sporting Lisbona-Arsenal Champions League 07-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I lusitani possono impensierire i Gunners

Stasera alle 21:00 si sfidano Sporting Lisbona e Arsenal nella Champions League, con le formazioni ufficiali già annunciate. I portoghesi, reduci da recenti prestazioni, potrebbero mettere in difficoltà gli inglesi, considerati favoriti dai pronostici. Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting, torna a giocare al Josè Alvalade, campo che conosce bene, in una partita che promette molte emozioni. Le quote e le analisi sui possibili esiti sono già disponibili.

Probabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha riservato questa sorpresa al bomber svedese e ai suoi vecchi tifosi, che non avevano preso troppo bene la voglia di andare via palesata così fortemente quest’estate. A parte le questioni riguardanti il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I lusitani possono impensierire i Gunners Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani possono impensierire i GunnersProbabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha... Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani possono fare risultatoProbabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha... Temi più discussi: Sporting-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions League; Sporting Lisbona-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Pronostico Sporting-Arsenal quote analisi andata quarti Champions; Sporting-Arsenal, probabili: Gyokeres sfida il suo passato, Madueke c'è. Sporting Lisbona-Arsenal: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueI portoghesi di Rui Borges sfidano i Gunners di Mikel Arteta al José Alvalade nell'andata dei quarti di finale. Sfida speciale per lo svedese Viktor Gyökeres, ex dell'incontro ... tuttosport.com Probabili formazioni Sporting Lisbona Arsenal | Quote: Calafiori titolare? (Champions League, 7 aprile 2026)Probabili formazioni Sporting Lisbona Arsenal: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League (oggi 7 aprile 2026) ... ilsussidiario.net L'atmosfera #UCL è rovente! Sporting e Arsenal si scontrano a Lisbona per quello che sarà uno dei match più accesi dell'andata. I lusitani in casa sono una macchina da gol, ma i Gunners sanno come gestire la pressione. Si decide tutto al ritorno x.com Arteta ne inventa un’altra Il tecnico dell’Arsenal, in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, ha fatto allenare i suoi giocatori con… delle penne. Vedere per credere - https://m.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/arteta-ne-inventa- - facebook.com facebook