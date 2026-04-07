Sponda del Canale Acquarotta franata | al vaglio della Regione lavori di somma urgenza

Una sponda del Canale Acquarotta, situata lungo una delle principali criticità segnalate dai tecnici, ha subito un cedimento parziale. La Regione sta valutando l’effettuazione di lavori di somma urgenza per intervenire sulla zona interessata e prevenire ulteriori crolli. Al momento, non si tratta di disinnescare un pericolo imminente, ma di intervenire per gestire la situazione e limitare eventuali conseguenze future.

Il Comune di Lesina prova ad accelerare per mettere in sicurezza il canale. Preoccupa il rischio di eutrofizzazione e anossia Non è tanto disinnescare il pericolo di ulteriori crolli, quanto raggiungere il punto interessato dal cedimento parziale di una sponda del Canale Acquarotta una delle principali criticità riscontrate dei tacnici. Stamattina c’è stato un ulteriore sopralluogo. La Regione Puglia ha recepito l’Sos del Comune di Lesina, al momento commissariato: domani è previsto un incontro a Bari per verificare la possibilità di eseguire lavori di somma urgenza. La rete di contenimento non ha potuto nulla. La roccia si è staccata ed è finita in acqua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Ripuliti i detriti della frana. Ora i lavori in somma urgenzaResta alta l’attenzione da parte dei residenti di via Gentile, nel quartiere de Le Fornaci, per quello che sta succedendo sotto i loro piedi dopo il... Leggi anche: Frana in via Ariosto, scattano i lavori sulla sponda del canale Frana in via Ariosto, scattano i lavori sulla sponda del canaleLavori di ripresa frane sulle sponde del canale in via Ariosto a Coccanile. Sono previste modifiche alla viabilità da oggi a venerdì. Proseguono gli interventi di ripresa frane sulle sponde dei canali ... ilrestodelcarlino.it Sponde fragili del canale. Strada chiusaLe copiose precipitazioni dei giorni scorsi hanno creato un importante dissesto sulle sponde del canale che costeggia via Negri, una laterale di viale Petrarca. L’erosione è apparsa evidente nella ... ilgiorno.it