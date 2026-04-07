Un insegnante sta guidando un gruppo di giovani nel modo di fare la spesa con un budget di 150 dollari. L’obiettivo è mostrare loro come pianificare gli acquisti in modo più oculato e responsabile. L’attività si concentra sulla gestione del denaro e sulla scelta di prodotti, con l’intento di rendere i ragazzi più consapevoli delle proprie decisioni di spesa. La lezione si svolge in un contesto di formazione pratica e diretta.

King Randall sta insegnando a un gruppo di ragazzi come fare la spesa in modo intelligente e consapevole. L’iniziativa, guidata dal fondatore della non-profit The X for Boys, mira a fornire competenze pratiche a giovani provenienti da contesti svantaggiati. L’attività si è sviluppata all’interno di un supermercato, dove Randall, accompagnato da un altro uomo, ha mostrato ai ragazzi come gestire un budget di 150 dollari per una famiglia composta da quattro persone. L’obiettivo è colmare il divario formativo che spesso penalizza i giovani uomini nella gestione domestica quotidiana. La strategia per un acquisto efficiente. Il metodo di Randall parte dalla preparazione: i ragazzi devono entrare nel negozio con una lista precisa e un piano d’azione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spesa intelligente per i ragazzi: il metodo per gestire 150$

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