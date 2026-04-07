Nella zona di Levent, sulla sponda europea di Istanbul, si è verificato uno scontro a fuoco vicino al Consolato d'Israele. La polizia ha risposto a un episodio di sparatoria che ha causato un morto e due feriti. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili dell'evento.

Scontro a fuoco con la polizia nei pressi del Consolato d'Israele a Istanbul, nel quartiere di Levent sulla sponda europea della città. Secondo quanto riferisce l'emittente turca Ntv, tre persone sono state "neutralizzate", ma in tarda mattinata il governatore locale ha riferito che un attentatore è morto e altri due sono rimasti feriti, ridimensionando il bilancio dato dai media, che parlavano di due assalitori morti. "Uno degli assalitori è stato ucciso e due sono stati catturati feriti", le parole del prefetto di Istanbul, Davut Gul, in una dichiarazione alle televisioni locali. La sparatoria, iniziata attorno alle 12 ora locale, è durata per circa 10 minuti e due agenti di polizia hanno riportato lievi ferite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spari vicino al Consolato d'Israele a Istanbul. "Un morto e due feriti"

Spari vicino al Consolato d'Israele a Istanbul. "Tre morti"Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città.

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