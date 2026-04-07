Spari vicino al Consolato d' Israele a Istanbul Tre morti

Nella serata di ieri, sono stati uditi colpi di arma da fuoco vicino al Consolato israeliano a Istanbul, situato sulla sponda europea della città. Le autorità hanno confermato che ci sono state tre persone decedute nell'incidente. La zona è stata isolata e le forze di sicurezza stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sull'evento.

Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Lo riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che numerose pattuglie di polizia sono state inviate sul posto. Secondo i media turchi, è di tre persone il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta vicino al consolato israeliano di Istanbul. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto. Non si registrano vittime israeliane, si legge sul sito di Ynetnews. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spari vicino al Consolato d'Israele a Istanbul. "Tre morti" Colpi di arma da fuoco nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul. "Tre morti e due feriti"Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, sulla sponda europea della città. Leggi anche: Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti Temi più discussi: Il volto dell’Ice a Minneapolis Bovino: Anche l’Italia faccia come noi, vi servono deportazioni; Arrestato in un resort di lusso il boss latitante Roberto Mazzarella: era tra i quattro ricercati più pericolosi d'Italia; Massimo 2 ore di smartphone al giorno. Il Giappone diviso sul nuovo divieto per adulti e ragazzi; La lista del cda di Fiera Milano: tra le new entry Matteo Lunelli e Veronica Squinzi. Spari al consolato israeliano a Istanbul, neutralizzati 3 sospettiSecondo quanto riferisce l'emittente turca Ntv, tre persone sono state neutralizzate durante uno scontro a fuoco con la polizia nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul, nel quartiere di Leven ... ansa.it Istanbul, spari vicino a consolato di Israele: uccisi assalitori, feriti due poliziotti turchiE’ di due poliziotti feriti e due assalitori uccisi il primo, momentaneo, bilancio di un attacco avvenuto ad Istanbul ... ilriformista.it Il rumore degli spari è arrivato all’improvviso. Un attimo prima a Bondi Beach era una serata normale. L’attimo dopo c’era il caos. Era il 14 dicembre del 2025. Io ero vicino alla spiaggia, c’era la Festa delle luci. Poi due uomini hanno cominciato a sparare sulla - facebook.com facebook