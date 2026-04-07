Questa mattina a Napoli, intorno alle 5.10, i carabinieri sono intervenuti in via Carlo Miranda, vicino a un bar, dopo aver ricevuto una segnalazione di spari da uno scooter. Sul posto è stata trovata una persona ferita, successivamente deceduta. Nello stesso giorno, a Crema, un giovane è stato ucciso a coltellate in un'aggressione avvenuta in via Roma.

AGI - Agguato a Napoli con una giovane vittima. Questa mattina, intorno alle 5.10, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace Fabio Ascione, 20 anni compiuti il 26 marzo scorso. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice dell'omicidio. A Crema 20enne muore in ospedale dopo un'aggressione. A Crema un ventenne è morto in ospedale dopo aver subito un'aggressione. È quanto avvenuto nel quartiere San Bernardino di Crema, in provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Spari da uno scooter, muore 20enne a Napoli. Un coetaneo ucciso a Crema a colpi di coltell...

Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco. Un altro 20enne morto dopo un'aggressione a CremaUn giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il...

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Spari nel quartiere Sanità a Napoli, coinvolti due minorenniStavano attraversando, a bordo di uno scooter, largo Torò nel Rione Sanità, a Napoli, quando furono raggiunti e feriti da diversi colpi di arma da fuoco. Un agguato per il quale oggi sono scattate le ... rainews.it

Fabio Ascione colpito da diversi spari da sconosciuti in scooter in via Carlo Miranda. Inutili i soccorsi a Villa Betania - facebook.com facebook

Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: "Volevano rapinarmi" ift.tt/0cuzHlv x.com