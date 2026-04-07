Dopo la partita contro il Genoa, l'allenatore della Juventus ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dell'allenatore del team avversario, definendolo uno dei più forti che abbia visto. Ha anche evidenziato le qualità e le potenzialità del tecnico portoghese, sottolineando che ha ancora margini di miglioramento. Le dichiarazioni sono state fatte pubblicamente, senza ulteriori commenti o analisi.

Dopo la gara contro il Genoa l’allenatore della Juventus ha elogiato il portoghese, sottolineandone le potenzialità e il margine di miglioramento. L’ esterno bianconero sta vivendo un momento d’oro, in cui sta riuscendo ad aiutare la squadra con numeri importanti. Spalletti si gode Conceição: l’analisi tecnica e il confronto con Salah. Durante l’intervista concessa a Sky Sport nel post gara, Luciano Spalletti ha commentato il paragone tra Conceição e Mohamed Salah: “Secondo me è un accostamento corretto, un abbinamento che può essere giusto perché Francisco è un ragazzino giovane e ha ancora delle conoscenze da fare”. Parole che evidenziano come il percorso di crescita del ragazzo sia ancora da completare, ma abbia raggiunto basi solide. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti esalta Conceição:”E’ uno dei più forti che ho visto”

Leggi anche: Frances Tiafoe esalta Jannik Sinner: “Uno dei più grandi di sempre, uno dei colpitori migliori della storia”

Leggi anche: Simone Bilardo, imprenditore, che nel 2021 ha scoperto di avere due tumori al cervello: «Uno era operabile, l'altro no. Quando mi hanno detto che avevo due anni di vita, non ho visto la fine: ho visto un inizio»

#Spalletti analizza Conceição e Žegrova #Juventus #Juve #Shorts

Temi più discussi: 2-0 tra gioie e pensieri per Spalletti, Bremer, McKennie e Conceição Streaming | DAZN IT; Spalletti, allarme sulle condizioni di Vlahovic e tira le orecchie alla Juventus: Dopo 6 mesi non ho capito con cosa ho a che fare; Flop Nazionale, la rabbia e la soluzione di Spalletti: Un Under 19 obbligatorio in campo; Rinnovo Spalletti-Juve a fuoco lento, ma non è a rischio: il punto dell'esperto che chiarisce sulle tempistiche.

Juventus, super stagione per Conceição! Svolta nella sua carriera?La Juventus si gode un ottimo Conceição, soprattutto nell'ultimo periodo. Per Spalletti è diventato imprescindibile. juvenews.eu

Juventus, Conceicao il migliore ma fa arrabbiare Spalletti: tutto quello che non è piacuto all’ex ctNonostante la vittoria, Luciano Spalletti non è stato per niente contento del calo della Juventus nel secondo tempo: Conceicao ha detto che eravamo stanchi? Non è vero ... sport.virgilio.it

#Spalletti nel post partita di #JuveGenoa ai microfoni di #Dazn non è pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi Il tecnico della #Juventus esalta il primo tempo sottolineando la forza della squadra. Ma nella ripresa i giocatori sono stati in balìa della x.com

#Spalletti nel post partita di #JuveGenoa ai microfoni di #Dazn non è pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi Il tecnico della #Juventus esalta il primo tempo sottolineando la forza della squadra. Ma nella ripresa per #Spalletti i giocatori sono stati - facebook.com facebook