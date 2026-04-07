Spalletti a Gattuso | Il dramma della Nazionale è schiacciante

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus, ha espresso solidarietà a Gennaro Gattuso dopo la decisione di quest’ultimo di lasciare l’incarico di allenatore della nazionale italiana. La scelta è arrivata a seguito della sconfitta nei play-off per i Mondiali contro la Bosnia ed Erzegovina, avvenuta giovedì scorso. Spalletti ha commentato il momento difficile attraversato da Gattuso, senza aggiungere ulteriori dettagli o opinioni personali.

Luciano Spalletti, attualmente alla guida della Juventus, ha manifestato la propria vicinanza a Gennaro Gattuso dopo che quest’ultimo ha lasciato l’incarico di allenatore della nazionale italiana a seguito della sconfitta nei play-off per i Mondiali contro la Bosnia ed Erzegovina lo scorso giovedì. Le parole di supporto sono arrivate durante l’intervista post-partita di lunedì di Pasqua, in occasione del successo per 2 a 0 ottenuto dalla formazione bianconera contro il Genoa. L’ex tecnico degli Azzurri ha sottolineato come i suoi primi pensieri siano stati rivolti a Gattuso, definendolo una persona corretta e dotata di una passione tale da poterlo portare tra i migliori professionisti al mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Spalletti a Gattuso: «Il dramma della Nazionale è schiacciante»

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