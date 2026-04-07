Il Consiglio dei ministri in Spagna ha approvato un progetto di riforma dell’articolo 43 della Costituzione, che mira a garantire il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. La modifica costituzionale mira a rendere questa tutela più stabile e difficile da modificare in futuro. La proposta rappresenta un passo importante nel quadro legale riguardante i diritti riproduttivi nel paese. L’iter legislativo ora proseguirà nelle sedi previste.

In Spagna, il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di riforma dell’ articolo 43 della Costituzione che blinda il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. Il testo passa ora al Parlamento. L’esecutivo di Pedro Sanchez aveva avviato il procedimento per introdurre l’aborto in Costituzione lo scorso ottobre inviando poi la proposta al Consiglio di Stato che ha apportato alcune modifiche al testo. Il nuovo testo ha quindi ricevuto il via libera oggi in Cdm. La riforma aggiunge un nuovo paragrafo all’articolo 43 della Costituzione che recita: “Le autorità pubbliche garantiscono l’esercizio del diritto della donna all’interruzione volontaria di gravidanza in condizioni di reale ed effettiva uguaglianza, con tutte le prestazioni e i servizi necessari a tale esercizio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, il governo blinda l’aborto in Costituzione

L’Italia non entra in guerra: il Quirinale blinda la Costituzione e dice no al conflittoIl Consiglio Supremo di Difesa si è riunito questa mattina al Palazzo del Quirinale, sotto la presidenza di Sergio Mattarella, e ha messo nero su...

Referendum, Marano (M5s): "Misterbianco blinda la Costituzione, il No ha stravinto con il 65,2%"La deputata regionale commenta il voto sulla riforma della giustizia: "Dalla nostra città un segnale forte a tutto il centrodestra" "I risultati di...