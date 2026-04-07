Spaccio in centro arrestato 43enne dai Falchi

Un uomo di 43 anni è stato arrestato nel centro della città dalle squadre dei Falchi, nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga. L’intervento si è svolto questa mattina, con i poliziotti che hanno fermato il sospetto e sequestrato alcuni involucri di sostanza stupefacente. L’arresto fa parte di un’attività più ampia di controllo contro il traffico di droga in zona.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue l’attività della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 43enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo era da tempo sotto osservazione a seguito di attività investigativa che aveva fatto emergere indizi su una presunta attività di spaccio nella zona di via Crispi, all’angolo con via Oberdan. Nel corso dei servizi di appostamento, i poliziotti hanno notato il 43enne mentre veniva avvicinato da diverse persone, ritenute possibili acquirenti, con le quali effettuava rapidi scambi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Spaccio in centro, arrestato 43enne dai Falchi Droga in casa, scoperto dai Falchi: 43enne finisce ai domiciliariTarantini Time Quotidiano Un sospetto via vai di giovani ha portato all’arresto di un 43enne tarantino, ritenuto presunto responsabile di detenzione... Droga pronta per lo spaccio: arrestato 43enne in Costa d'AmalfiL’uomo, senza precedenti penali ma già monitorato dai militari, è stato fermato durante un controllo mentre si trovava in strada a Maiori Ancora un... Spaccio a conduzione familiare, arrestati due fratelli e le loro mogli Temi più discussi: Spaccio nel centro storico di Viterbo: arrestato 25enne con 4 chili di droga dal valore di 60mila euro; Genova: nuovo arresto per spaccio di droga in pieno centro storico; Cocaina dietro il bancone: chiuso un bar di Piazza Vittoria, arrestato il titolare - BresciaToday; Prende a sprangate un portone e fugge: dalla finestra volano droga e bilancini. Taranto, fermato con dosi di cocaina in auto: arrestato 30enneArresto per spaccio di cocaina a Taranto: 30enne fermato dai Carabinieri in centro e posto ai domiciliari. Sequestrate circa 20 dosi. pugliapress.org Spaccio in centro: arrestato 25enne e sequestrati 40 chili di drogaIntercettato dalla polizia lo stupefacente destinato alla vendita per le festività pasquali, immesso sul mercato avrebbe fruttato 60mila euro ... civonline.it Roma, la mappa dello spaccio: dai "laboratori in house" alle chat on-demand ift.tt/J61QAVF x.com Qualiano, assolti due giovani dall’accusa di spaccio ma finiscono di nuovo nei guai https://nap.li/kuma - facebook.com facebook