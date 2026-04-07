Sotheby’s all’asta la chitarra di Noel Gallagher con cui scrisse What’s the Story Morning Glory? Ecco quanto potrebbe valere

Durante un’asta di Sotheby’s sarà messa in vendita la chitarra appartenuta a un noto musicista, utilizzata per la registrazione di un celebre album degli anni ’90. La chitarra, di marca e modello specifico, viene stimata raggiungere una cifra considerevole, grazie alla sua connessione con un disco che ha segnato un’epoca. La vendita si svolgerà nei prossimi giorni e attirerà l’attenzione di appassionati e collezionisti di musica.

Le aste di Sotheby’s legate alla musica attirano da sempre l’attenzione del pubblico, l’idea di portarsi a casa un pezzo di storia del rock è irresistibile, naturalmente per chi se lo può permettere e per potersi permettere un lusso di questo tipo servono ingenti quantità di denaro. Quantità che certamente servirà giovedì 9 aprile quando la più nota delle case d’asta metterà all’asta la chitarra che Noel Gallagher ha utilizzato per scrivere un disco che non ha cambiato la storia del rock ma che ha deviato per sempre l’intera cultura pop degli anni ’90, fino a diventarne icona e manifesto. Parliamo naturalmente di (What’s the Story) Morning Glory? degli Oasis, disco da oltre 22 milioni di copie vendute nel mondo, un disco talmente venduto che in realtà continua ancora oggi ad essere tra gli album più acquistati dagli appassionati. 🔗 Leggi su Open.online La chitarra di Kurt Cobain va all’asta: “Può valere fino a 5 milioni di dollari”. È la Fender Mustang del 1966 suonata in “Smells Like Teen Spirit”La chitarra suonata da Kurt Cobain inno dei brani più importanti della discografia dei Nirvana “Smells Like Teen Spirit” andrà all’asta a marzo. Oasis tribute band al Lizard: i The Morning Glory sul palcoGiovedì 27 febbraio Palermo si prepara a rivivere le atmosfere del britpop con una serata imperdibile al Lizard. Le chitarre dei «ritrovati» Oasis vanno all’asta da Sotheby’sLa mattina del 28 agosto, il sito internet di Ticketmaster, dove si comprano biglietti per concerti ed eventi, è andato in tilt: in milioni si sono connessi allo stesso tempo per vedere. Pochi giorni ... ilsole24ore.com Il ritratto degli Oasis non sfonda all'asta prima della reunionIl ritratto dei fratelli Liam e Noel Gallagher realizzato dall'artista Elizabeth Peyton non ha sfondato all'asta organizzata da Sotheby's a Londra nonostante fra una settimana inizi l'atteso tour di ... ansa.it