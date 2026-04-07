Sorteggio con le uova di Pasqua | la bizzarra tradizione nel campionato lituano

Nel campionato lituano si è svolta una curiosa usanza legata alle festività pasquali: un sorteggio che utilizza uova di cioccolato come biglietti. La cerimonia si tiene ogni anno, coinvolgendo giocatori e staff, e consiste nel pescare un pezzo di cioccolato che determina alcune decisioni o premi legati alla squadra. Questa tradizione ha radici antiche e continua a essere parte delle celebrazioni sportive nel paese.

Le tradizioni si mantengono, sempre. E allora, se è vero che Pasqua è il periodo delle uova per eccellenza, anche il calcio deve adeguarsi: in Lituania, niente lancio della monetina, ma un cesto di uova di Pasqua da cui i due capitani scelgono il proprio e lo battono uno contro l'altro per decretare il vincitore del sorteggio iniziale. La scena del video è ripresa dalla partita tra Zalgiris e Kauno Zalgiris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sorteggio con le uova di Pasqua: la bizzarra tradizione nel campionato lituano Leggi anche: Niente monetina? In Lituania a Pasqua il sorteggio si fa con le uova Leggi anche: Sauze d’Oulx: da emergenza a tradizione, le uova di Pasqua uniscono Argomenti più discussi: Uovo d’Oro, 1700 giovani in gara a Sestriere per il gran finale dello sci in Vialattea; Pasqua salata sulle tavole degli italiani: rincari senza tregua per le uova di cioccolato (ma non solo). Ecco perché; Torna l'Uovo Sospeso di Fondazione Ant; A Montefalco rivive la tradizione: torna la sfida della Ciuccetta. Una partita durissima, un sorteggio infimo e bastardo, un esordio di nuovo su Terra Rossa contro uno che solo lì gioca con ardore nascosto e furia sopita di gloria. Una prima uscita piena colma di insidie celate, proprio dopo un’alba d’anno colpita da fato infin - facebook.com facebook Sorteggio ATP Montecarlo 2026: Sinner atteso da un cammino impervio, Alcaraz con meno insidie - x.com