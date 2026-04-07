Sophie Codegoni è stata vista in compagnia di Luca Baronchelli, ex di Cecilia Rodriguez e Casalegno. La loro amicizia si è trasformata in qualcosa di più, dopo un periodo in cui la influencer aveva affrontato una relazione finita con l’ex Alessandro Basciano. Le foto pubblicate sui social mostrano i due insieme, senza ulteriori dettagli sulla natura del loro rapporto. La notizia ha fatto subito il giro del mondo del gossip.

Sophie Codegoni avrebbe ritrovato l’amore dopo la delicata vicenda con l’ex Alessandro Basciano. L’influencer è stata recentemente paparazzata insieme all’imprenditore Luca Baronchelli, volto già noto al mondo del gossip per presunti flirt passati con Cecilia Rodriguez, Eleonoire Casalegno e Aida Yespica. In un momento personale particolarmente complesso, Sophie Codegoni ha deciso di concedersi una pausa volando ai Caraibi insieme alla figlia Celine Blue. Al ritorno in Italia, però, ad attenderla in aeroporto non c’era solo la routine quotidiana, ma proprio Luca Baronchelli. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’imprenditore si sarebbe presentato per accoglierla e aiutarla con i bagagli, mostrando un atteggiamento premuroso anche nei confronti della bambina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sophie Codegoni ha un nuovo amore, vista con Luca Baronchelli: è ex di Cecilia Rodriguez e Casalegno

Sophie Codegoni assieme all’ex di Cecilia Rodriguez, chi è il nuovo (presunto) amore Luca BaronchelliDefinitivamente conclusa la complessa relazione, nonché vicenda giudiziaria, con l’ex compagno Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è ormai pronta a...

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L'influencer Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato: chi è Luca Baronchelli?Dopo la storia con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni sembra avere un nuovo amore: scopriamo chi è il nuovo fidanzato Luca Baronchelli! alfemminile.com

Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? Le foto inedite accendono i gossip | Chi è luiSophie Codegoni potrebbe avere un nuovo fidanzato. Ad alimentare questa ipotesi sono state le fotografie pubblicate di recente sul settimanale Chi. ilsussidiario.net

Sophie Codegoni ritrova l’amore dopo la delicata vicenda con l’ex Alessandro Basciano. Di chi si tratta e cosa salta fuori sul suo conto: https://fanpa.ge/FLnFK - facebook.com facebook

CHE POLEMICHE SULLA SCELTA DI SOPHIE CODEGONI DI TRASFERIRSI VICINO ALLA CASA DELL’EX BASCIANO... x.com