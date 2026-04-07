Durante una trasmissione televisiva, il conduttore ha mostrato un momento di forte emozione, iniziando a piangere inaspettatamente. La scena si è svolta davanti agli occhi del pubblico, con i colleghi che si sono avvicinati per offrirgli supporto e abbracciarlo. La sua voce si è fatta tremante mentre commentava di sentirsi

In diretta tv, a volte, la leggerezza si interrompe senza preavviso. È successo quando il tono abituale del programma si è spezzato di colpo: la voce incerta, lo sguardo diverso, le lacrime che arrivano e non si riescono più a trattenere. In studio si è capito subito che non era una semplice esitazione, ma un dolore reale. Durante la puntata del 6 aprile 2026 de I Fatti Vostri, mentre leggeva la consueta classifica dei segni zodiacali, Paolo Fox si è fermato proprio nel passaggio più personale. Arrivato alle previsioni dell’Acquario, il suo segno, ha lasciato emergere la sofferenza di quei giorni: “La settimana scorsa ultimo, in effetti ho provato sulla mia pelle questa settimana pesante: ho perso un affetto”, dice in diretta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono distrutto”: Paolo Fox crolla in lacrime in diretta e i colleghi lo abbracciano

“Sono distrutto”. Paolo Fox crolla in lacrime in diretta, l’abbraccio dei colleghiC’è stato un momento, in diretta tv, in cui il tono abituale del racconto leggero e quotidiano si è improvvisamente spezzato.

L'Italia fuori dai Mondiali per la terza volta di fila: Locatelli in lacrime, “sono distrutto”Il centrocampista nato a Lecco e cresciuto tra Pescate e Galbiate ha giocato titolare nel disastro di Bosnia-Italia.

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