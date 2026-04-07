Oscar Hiljemark ha manifestato la sua delusione per la situazione attuale della squadra nerazzurra, evidenziando come la sconfitta contro il Torino abbia ridotto drasticamente le chance di evitare la retrocessione. L’atleta ha espresso la propria frustrazione per i risultati recenti, sottolineando la difficoltà di mantenere vivo il sogno di salvezza. La squadra si trova ora in una posizione complicata, con poche partite rimaste da giocare.

Oscar Hiljemark esprime profonda amarezza per il momento vissuto dalla squadra nerazzurra, che dopo il passo falso contro il Torino vede allontanarsi drasticamente la possibilità di una rimonta per la salvezza. L’atleta ha manifestato il proprio disappunto per l’andamento della gara e per le prestazioni del gruppo, mentre l’attenzione si sposta già verso il match di venerdì sera contro la Roma. L’analisi di Hiljemark sulla crisi dei nerazzurri. Il calciatore Oscar Hiljemark ha descritto uno stato d’animo caratterizzato da forte frustrazione a causa di una prestazione collettiva giudicata insufficiente. Il giocatore ha sottolineato come l’esito della sfida con il Torino sia difficile da accettare, ammettendo di essersi aspettato un rendimento superiore dai suoi compagni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogno salvezza quasi spento: Hiljemark sbotta dopo il Torino

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