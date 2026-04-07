Smoo Cave | il rifugio vichingo tra cascate e abissi in Scozia

La Smoo Cave si trova in Scozia, nella zona di Durness, ed è un complesso geologico molto antico formato dall’erosione di acque marine e di fiumi. La grotta si estende tra cascate, gole e abissi, creando un paesaggio naturale unico nel suo genere. La sua formazione risale a milioni di anni fa, ed è visitata da chi desidera scoprire le sue cavità e i suoi ambienti sotterranei.

La Smoo Cave, situata nei territori remoti della Scozia continentale presso Durness, rappresenta un complesso geologico millenario che intreccia erosione marina e fluviale. Questo sito, accessibile lungo la North Coast 500, offre una testimonianza naturale che spazia da milioni di anni fa fino a insediamenti umani risalenti a 5.000 anni fa. Il viaggio verso questo luogo termina dove la terra sembra cedere all’oceano Atlantico. Una profonda fenditura nella roccia calcarea accoglie i visitatori, offrendo una vista imponente grazie a un ingresso che svetta per circa 15 metri. L’etimologia del nome deriva dal termine norreno smuga, che indica un nascondiglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smoo Cave: il rifugio vichingo tra cascate e abissi in Scozia Chiavenna, il borgo tra montagne e cascate che ha incantato il Guardian: “Romantico e tranquillo”Chiavenna (Sondrio) – «L’incantevole Chiavenna… cime montuose, enormi massi, con torrenti increspati in miniatura e deliziosi fiori giovani. Lotta ai combattimenti tra cani: a Salerno il 27 marzo il convegno di Cave Canem e Humane Worlds for AnimalsA Salerno il il 27 marzo 2026 a partire dalle ore 11:00 ci sarà l'incontro organizzato da Humane Worlds for Animals e Fondazione Cave Canem sui...