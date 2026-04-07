Smog urbano | i segnali d’allarme e i rischi per i polmoni

L’inquinamento atmosferico nelle città italiane sta peggiorando la salute respiratoria dei residenti, con sintomi che spesso vengono trascurati finché non diventano gravi. Le concentrazioni di particolato e altri inquinanti sono aumentate negli ultimi anni, contribuendo a problemi di respirazione. Le autorità monitorano i livelli di smog e segnalano periodi di alta concentrazione di sostanze nocive nell’aria, soprattutto durante le stagioni più fredde.

L’inquinamento atmosferico urbano sta compromettendo gravemente la salute respiratoria degli abitanti delle città italiane, manifestandosi attraverso sintomi che spesso vengono ignorati fino a diventare irreversibili. Il legame tra l’aria degradata e il malessere fisico è confermato dalle autorità mediche. L’esposizione prolungata a sostanze tossiche può compromettere la capacità polmonare, innescare crisi asmatiche o peggiorare i quadri di broncopneumopatia cronica ostrutiva (BPCO). I rischi non si fermano all’apparato respiratorio: aumenta la probabilità di contrarre infezioni dei polmoni, di sviluppare neoplasie polmonari, ictus o patologie coronariche e infarti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smog urbano: i segnali d’allarme e i rischi per i polmoni “Polmoni a popcorn nei giovani che svapano”, allarme di Bassetti sulle sigarette elettronicheRoma, 5 febbraio 2026 – Comunemente vengono chiamati polmoni a popcorn, ma il termine medico scientifico è molto meno rassicurante: bronchiolite... “Provoca cancro ai polmoni e alla bocca”. Nuovo studio, gli esperti lanciano l’allarmeIl tumore al polmone rappresenta ancora oggi una delle principali cause di morte a livello globale, spesso diagnosticato in fase avanzata quando le...