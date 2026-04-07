Da oggi, i datori di lavoro rischiano multe e possibili azioni penali se non rispettano le norme sullo smart working. Fino a ora, molte aziende avevano gestito questa modalità come un accordo informale, senza seguire regole precise. Tuttavia, le autorità hanno deciso di intervenire, introducendo sanzioni per chi non si adegua alle nuove disposizioni. La regolamentazione diventa quindi più stringente, con controlli più rigorosi.

Per molti datori di lavoro, lo smart working è stato gestito come un’estensione informale della fiducia, ma il tempo della deregulation spontanea è scaduto. Dietro la flessibilità si nasconde ora una trappola burocratica che può trasformarsi in un fascicolo penale: la mancata consegna dell’ informativa sui rischi per la salute e la sicurezza. Non si tratta di una semplice dimenticanza amministrativa. Il passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario ha riacceso i riflettori sull’articolo 22 della legge 812017, rendendo obbligatorio un adempimento che molti consideravano secondario. Smart working e sanzioni per i datori di lavoro. Dal 7... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Smart working, scattano le multe per i datori di lavoro (previste anche azioni penali)

Leggi anche: Smart working: da domani scattano le nuove regole, ecco quali sono. Previste multe per i datori di lavoro (fino a 7.500 euro)

Leggi anche: Smart working, dal 7 aprile: previste multe fino a 7.500 euro. Cosa cambia per i datori di lavoro

Temi più discussi: Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni; Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia; Smart working, scattano le nuove sanzioni per le aziende: cosa rischia chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa; Smart working, arrivano nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambia.

Smart working, scattano le multe per i datori di lavoro (previste anche azioni penali)Multe fino a 7.400 euro e rischio arresto per i datori di lavoro che non consegnano l'informativa sulla sicurezza nello smart working. panorama.it

Scattano le nuove regole per lo smart working. Multe e reclusione: cosa cambia con la legge sulle PmiMentre la guerra contro l’Iran prosegue e si parla di razionamenti energetici e di un ritorno a un maggior uso dello smart working, entrano in vigore le ... gazzettadelsud.it

Smart working, da oggi nuove regole e sanzioni: cosa cambia per le aziende x.com

Per le imprese possibili sanzioni sullo smart working: arresto fino a quattro mesi o multa fino a 7.400 euro per mancata informativa scritta - facebook.com facebook