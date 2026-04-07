Slow art day Rome

In occasione dello Slow Art Day, una giornata mondiale dedicata alla valorizzazione dell’arte attraverso l’osservazione lenta, la galleria Rossocinabro invita il pubblico a partecipare a un’esperienza sensoriale. L’evento mira a promuovere un approccio più consapevole e riflessivo verso le opere d’arte esposte, offrendo ai visitatori l’opportunità di soffermarsi più a lungo davanti alle creazioni e di apprezzarne i dettagli.

In occasione dello Slow Art Day, la giornata mondiale dedicata alla riscoperta del piacere di osservare l'arte, la galleria Rossocinabro invita il pubblico a partecipare a un’esperienza sensoriale unica. Nato nel 2010 e diventato un fenomeno globale che coinvolge ogni anno oltre 1.500 musei e gallerie in tutto il mondo, lo Slow Art Day nasce con una missione semplice ma rivoluzionaria: aiutare le persone a scoprire la gioia di guardare e amare l'arte rallentando il ritmo frenetico della vita quotidiana. Mentre la media di osservazione di un’opera d’arte nei musei è di soli 8-10 secondi, Rossocinabro propone di invertire questa tendenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Nuovi orari per visitare il Castello Alfonsino: si parte sabato 21 con la pratica dello Slow ArtA partire da sabato 21 febbraio, il Castello Alfonsino-Forte a Mare di Brindisi osserverà nuovi orari di apertura al pubblico.

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