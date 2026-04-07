Sky e NOW cosa vedere 5 - 11 Aprile tra film serie e documentari

Da domenica 5 a sabato 11 aprile, Sky e NOW proporranno una serie di programmi tra film, serie e documentari. L'elenco include le principali uscite e le programmazioni più attese della settimana, con dettagli su cosa sarà disponibile in diretta o in streaming. La guida fornisce un quadro completo delle novità e delle repliche in programma sulle due piattaforme televisive.

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 5 aprile si apre con una doppia proposta in prima serata alle 21:15 che attraversa due registri completamente diversi ma ugualmente coinvolgenti. Su Sky Cinema Uno, con replica in seconda serata su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Giancarlo #Marocchi a Sky: “Da come parla Antonio mi sembra che #Conte sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Le sue parole sono un invito alla Federazione a chi sarà il nuovo Presidente: prendetemi e ci penso io…”. #calciomercato x.com

IL MAESTRO è su sky e dovreste vederlo. Raul Gatti, sedicente ex campione con pancia morbida, occhiali fumé e un’arte meravigliosa nel barcamenarsi tra racconti di gloria e malinconie in filigrana è un Favino che gioca questo personaggio come un tennista - facebook.com facebook