Sinner-Humbert oggi Atp Montecarlo | a che ora e dove vederla in diretta

Oggi si gioca il match tra Jannik Sinner e Hugo Humbert nell'ambito dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. L'incontro si svolge nel secondo turno del torneo e vede il giovane tennista italiano affrontare il francese, che al primo turno ha eliminato il suo connazionale con un punteggio di 6-3, 7-5. La partita è programmata per questa giornata e sarà possibile seguirla in diretta.

Sinner, che giocherà la sua prima partita sulla terra rossa monegasca dopo l'impresa del Sunshine Double con i trionfi a Indian Wells e Miami, sarà protagonista sul Campo Centrale. Sinner e Humbert sono 1-1 nei precedenti. Nel primo, che risale al 2019, a vincere fu il francese che ebbe la meglio su Jannik nella fase a gironi delle Next Gen Atp Finals. Nel circuito maggiore, nel 2021, a vincere fu Sinner sulla terra rossa del Foro Italico agli Internazionali d'Italia. Sinner in questa stagione ha vinto 19 partite e ne ha perse 2, mentre Humbert ha vinto 11 dei 20 match disputati. Sinner-Humbert si gioca oggi come seconda sfida sul Campo Centrale dopo la partita tra Matteo Berrettini, a cui è stata concessa una wild card e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, entrato in tabellone come lucky loser. 🔗 Leggi su Today.it

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Sarà contro Humbert l’esordio di Sinner, alle 12, a Monte Carlo. Carichi - facebook.com facebook

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