Sinner-Humbert all’Atp Montecarlo 2026 | è il debutto di Jannik – La diretta

Jannik Sinner si presenta all’Atp Montecarlo 2026 per il suo primo match del torneo, affrontando il francese Hugo Humbert, attualmente al numero 34 del ranking mondiale. Prima di questo incontro, aveva partecipato in doppio insieme a Zizou Bergs, vincendo una partita. La sfida tra i due tennisti si svolge sulla terra rossa del torneo, con Sinner in cerca di una buona prestazione nel suo debutto in questa edizione.

Jannik Sinner è in campo all’Atp Montecarlo 2026 contro il francese Hugo Humbert, numero 34 del ranking mondiale, nel suo match di debutto, dopo la vittoria nel doppio insieme a Zizou Bergs. Quello tra Sinner e Humbert è appena il terzo confronto in carriera tra i due, con una vittoria a testa nei 2 precedenti. The stars are out? Day 4 is underway here in Monte-Carlo? #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.comkoJaCdHfM7 — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2026 Sinner-Humbert Inizio diretta: 070426 12:14 Fine diretta: 070426 16:14 12:14 070426 Berrettini al secondo turno, forfait Bautista Matteo Berrettini accede al secondo turno del ‘Rolex Montecarlo Masters’, terzo 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Inizia una giornata pazzesca a Monte-Carlo! Sul Court Rainier III Matteo Berrettini sfida Roberto Bautista Agut (a seguire ci sarà Jannik Sinner opposto a Ugo Humbert), mentre sul Court EA de Massy Luciano Darderi affronta Hubert Hurkacz. x.com