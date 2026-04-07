Simeone si commuove per l'addio di Griezmann | Sei un amico Ma se domani non corri vai fuori
Prima della partita di Champions tra Barcellona e Atletico Madrid, l’allenatore dell’Atletico ha mostrato segni di emozione mentre parlava di un giocatore che sta lasciando la squadra. Ha detto che l’attaccante francese è un amico, ma ha anche aggiunto che se domani non corre, sarà escluso dalla rosa. Simeone ha avuto parole che hanno toccato i presenti, con un discorso che ha fatto trasparire il suo legame con il calciatore.
Diego Simeone trattiene a fatica le lacrime per l'addio di Griezmann: il commovente discorso del Cholo prima di Barcellona-Atletico Madrid di Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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