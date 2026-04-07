Simeone in memoria di Lucescu | Ho un grande ricordo di lui come persona e come allenatore Era di cuore e mi proteggeva

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, ricordandolo come una persona cara e un tecnico di grande rilievo. Ha parlato di un ricordo positivo legato sia al rapporto personale sia alle esperienze professionali condivise. Simeone ha descritto Lucescu come qualcuno di cuore e protettivo, evidenziando la sua presenza significativa nel mondo del calcio.

Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano! Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Simeone in memoria di Lucescu: «Ho un grande ricordo di lui come persona e come allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Simeone in memoria di Lucescu: «Ho un grande ricordo di lui come persona e come allenatore. Era di cuore e mi proteggeva» Leggi anche: “Claudia Conte era l’amore della mia vita, di lei ho un ricordo bellissimo. Piantedosi? Mi arrivavano voci di nuove frequentazioni ma non mi riguardava” Leggi anche: Poliziotto eroe, il ricordo dell’allenatore: "L’ho visto in tv e mi sono commosso" Temi più discussi: Napoli rende omaggio a Mellucci; Torino, Simeone Taddeo spegne 101 candeline e svela il suo segreto di una lunga vita; Simeone rivela perché ha escluso Lookman col Barcellona e si sfoga contro l'arbitro; Intitolata alla memoria di Federica De Luca e di suo figlio Andrea la tensostruttura di via dei Mandorli. Orfeo e Euridice multimediale. In memoria di Egildo SimeoneNel luogo delle gioie e dell’affetto, dove ha insegnato a centinaia di studenti, sotto la casa dove ha vissuto con la moglie e il figlio. In memoria di Egildo Simeone, a un anno dalla sua scomparsa ... lanazione.it Simeone allenerà in Italia: più di un sogno, qualcosa di concretoDopo Atletico Madrid-Inter 2-1, match della quinta giornata della League Phase di Champions League, si torna a parlare dell'ipotesi di vedere un giorno Diego Pablo Simeone, allenatore dei Colchoneros, ... calciomercato.com Mentre lo stavano operando di tumore, era sveglio e raccontava all’équipe medica delle campagne del suo paese. E subito dopo, senza mai perdere conoscenza, ha continuato a chiacchierare ritornando in reparto. Merito dell’ipnosi, usata dall’ospedale Moli - facebook.com facebook Nel 1872 la speranza di vita in Italia era di 29,8 anni, oggi è di 83,4. Com'è cambiata la salute nel Paese Dalla riduzione della mortalità infantile alla transizione epidemiologica. Leggi l'analisi di #StorieDiDati per #Istat100 istat.it/produzione-edi… #Istat x.com