Il ministro della Difesa ha inviato un’informativa alle Camere, precisando che in oltre 75 anni nessun governo italiano ha disatteso gli accordi con gli Stati Uniti. Ha ribadito che si devono seguire le leggi e ha ricordato che tutti i governi hanno mantenuto gli impegni presi nel tempo. La comunicazione si inserisce nel quadro delle relazioni tra Italia e Stati Uniti riguardanti la base militare di Sigonella.

Durante l’intervento, Crosetto ha sottolineato come da oltre 75 anni i governi italiani abbiano sempre rispettato gli accordi con gli Stati Uniti. “Nessun governo ha mai disatteso, messo in discussione o solo ventilato di non attuare i trattati tra Italia e Usa. E nessun governo ha mai messo in disc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sigonella, l’informativa alle Camere di Crosetto: “Nessun governo ha mai disatteso accordi Usa-Italia, seguite le leggi”

Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi...

Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi...

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Il ministro della Difesa Guido Crosetto nell’informativa urgente alle Camere sulle basi militari Usa rivendica la continuità nell’utilizzo delle basi Usa in Italia, snocciolando i dati su Aviano e Sigonella degli ultimi anni che confermano, spiega il ministro, che”non - facebook.com facebook

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com