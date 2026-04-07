Sigilli ad una costruzione sul Gargano | interviene la Capitaneria di Porto di Manfredonia

Sono stati apposti i sigilli a una costruzione situata sul Gargano, con l’intervento della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Sul posto sono intervenuti militari del Nucleo Operativo Polizia Ambientale, che hanno eseguito le operazioni di sequestro. La proprietà interessata è stata sottoposta a verifiche in relazione alle normative ambientali e edilizie vigenti nella zona. L’operazione è avvenuta senza incidenti e sotto il coordinamento delle autorità competenti.

L’intervento è scaturito in seguito ad accertamenti che hanno evidenziato presunte irregolaritànelle autorizzazioni edilizie nonché violazioni della normativa a tutela del paesaggio edell’assetto del territorio connesse ai lavori di ristrutturazione di alcuni fabbricati. L’areainteressata, infatti, è soggetta a stringenti limitazioni proprio per la sua elevata fragilitàambientale e per il rischio idrogeologico connesso alla particolare conformazione del suolo oltreche a vincoli previsti dal codice della navigazione per i manufatti costruiti in prossimità dellafascia demaniale marittima. Secondo quanto emerso dalle indagini, la costruzione... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sigilli ad una costruzione sul Gargano: interviene la Capitaneria di Porto di Manfredonia Leggi anche: Più sicurezza sul litorale Adriatico: a Lendinuso arriva un presidio della Capitaneria di Porto Carnevale di Manfredonia 2026: un sogno di colori sul mare del GarganoIl Carnevale di Manfredonia si prepara a illuminare la Puglia con la sua 72ª edizione, offrendo un programma ricco di eventi, parate e spettacoli che...