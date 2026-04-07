Sicurezza carceraria | il SAPPE chiede più agenti dopo i casi di Alba

Il sindacato SAPPE ha richiesto un aumento del personale della Polizia Penitenziaria dopo che un detenuto è stato allontanato da una struttura casa-lavoro a Alba, in provincia di Cuneo. La richiesta è stata avanzata dal segretario generale del sindacato, Donato Capece, in seguito a questo episodio. La situazione ha portato a un appello per rafforzare le risorse umane presenti nei penitenziari italiani.

Il sindacato SAPPE, attraverso il suo segretario generale Donato Capece, chiede un potenziamento della Polizia Penitenziaria a seguito dell’allontanamento di Elia Del Grande da una struttura casa-lavoro situata ad Alba, in provincia di Cuneo. L’episodio che ha coinvolto Elia Del Grande è stato oggetto di una comunicazione ufficiale da parte del SAPPE. Donato Capece ha definito l’accaduto come un fatto serio, pur precisando che tali eventi non devono compromettere l’attuale regime dei permessi premio. Secondo il leader sindacale, questi strumenti restano essenziali per favorire il reinserimento sociale e sostenere il percorso di trattamento dei detenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza carceraria: il SAPPE chiede più agenti dopo i casi di Alba Agrigento, anziano muore dopo l’investimento: Aifvs chiede semafori e più sicurezza per i pedoni in città.La morte di Pietro Tedesco, un pensionato agrigentino di settantotto anni, avvenuta all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo meno di un mese... Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunisce dopo i recenti casi di microcriminalitàArezzo, 3 febbraio 2026 – A seguito dei recenti episodi di criminalità verificatisi nel capoluogo aretino, il Prefetto, Clemente Di Nuzzo, si è... Temi più discussi: Festa della Polizia Penitenziaria a Sanremo: il SAPPE denuncia criticità nelle carceri e chiede riforme urgenti; Stanza dell'amore in carcere, la rivoluzione sessuale e affettiva divide. Favero (Ristretti Orizzonti): Era necessaria. Vona (Sappe):...; Carcere di Torino: detenuti nordafricani incendiano le celle nel Padiglione B; Tensione al carcere di Marassi: auto degli agenti vandalizzate nella notte. SAPPE: Serve più personale per evitare nuove evasioni e garantire i controlliIl sindacato della Polizia Penitenziaria commenta l’allontanamento di Elia Del Grande da Alba Apprezzamento per la cattura del detenuto evaso da Lodi dopo due mesi di ricerche ... laprovinciadivarese.it Polizia Penitenziaria: SAPPE, ricostruzioni false su riassetto Corpo e DAP, rischio per sicurezza agentiIl SAPPE interviene sulle recenti ricostruzioni giornalistiche riguardanti il riassetto organizzativo della Polizia Penitenziaria, definendole gravemente inesatte e, in alcuni casi, strumentali, ... brindisilibera.it Criticità strutturali e organizzative all'interno del carcere di Cavadonna: la FNS Cisl torna a denunciare una serie di problematiche che mettono a rischio la salute degli operatori e la stessa sicurezza. A scrivere al direttore della struttura carceraria, il coordin - facebook.com facebook