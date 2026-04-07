Sicurezza a scuola | cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti? Diretta con l’Avv Alessandro De Martino

In una recente diretta di “Diritto in cattedra”, si è discusso delle procedure da seguire in caso di aggressioni o conflitti all’interno delle scuole. La trasmissione ha approfondito le misure di sicurezza adottate e le azioni da intraprendere per gestire situazioni di criticità, alla luce di alcuni episodi di cronaca recenti. L’avvocato ha fornito chiarimenti sulle normative vigenti e sui comportamenti corretti da mettere in atto.

Diretta di “Diritto in cattedra” dedicata alla sicurezza e gestione dei conflitti a scuola, alla luce dei recenti episodi di cronaca. Diretta mercoledi 8 aprile 2026 con l’Avv. Alessandro De Martino focus su tutele legali, responsabilità e comportamenti corretti in caso di aggressioni e situazioni a rischio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Docenti in malattia: cosa si può fare davvero? Permessi, controlli e comportamenti da evitare. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. De MartinoTorna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento... Sicurezza a scuola: cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti