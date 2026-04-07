Sicurezza a scuola | cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti? Diretta con l’Avv Alessandro De Martino
In una recente diretta di “Diritto in cattedra”, si è discusso delle procedure da seguire in caso di aggressioni o conflitti all’interno delle scuole. La trasmissione ha approfondito le misure di sicurezza adottate e le azioni da intraprendere per gestire situazioni di criticità, alla luce di alcuni episodi di cronaca recenti. L’avvocato ha fornito chiarimenti sulle normative vigenti e sui comportamenti corretti da mettere in atto.
Diretta di “Diritto in cattedra” dedicata alla sicurezza e gestione dei conflitti a scuola, alla luce dei recenti episodi di cronaca. Diretta mercoledi 8 aprile 2026 con l’Avv. Alessandro De Martino focus su tutele legali, responsabilità e comportamenti corretti in caso di aggressioni e situazioni a rischio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Docenti in malattia: cosa si può fare davvero? Permessi, controlli e comportamenti da evitare. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. De MartinoTorna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento...