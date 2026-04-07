Siate fieri della vostra lingua | l’appello che chiude la Simana dû sicilianu

La “Simana dû sicilianu” si è conclusa ieri dopo sette giorni di iniziative e incontri dedicati alla promozione della lingua siciliana. L’evento, che si è svolto in diverse località dell’isola, ha visto la partecipazione di associazioni, studiosi e cittadini interessati alla valorizzazione del patrimonio linguistico regionale. Tra i vari momenti, un appello rivolto ai presenti invitava a essere fieri della propria lingua.

La manifestazione si è conclusa dopo sette giorni di mobilitazione sociale con l’obiettivo di rafforzarne la presenza nel paesaggio linguistico dell’Isola La “Simana dû sicilianu” si è conclusa ieri dopo sette giorni di mobilitazione sociale con l’obiettivo di rafforzarne la presenza nel paesaggio linguistico dell’Isola. In questa occasione, l'Auclis (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana), in una nota, ha ricordato ai siciliani cinque aspetti chiave. Il siciliano è una lingua a se stante, non un dialetto dell'italiano. È riconosciuto come tale dall'Unesco, che lo ha inserito nel suo Atlas sulle lingue del mondo in pericolo, e dall'organizzazione internazionale Iso, ma non dalla legge italiana che, invece, riconosce e tutela varie altre lingue, tra cui il sardo e il friulano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Diretta sulla lingua siciliana

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