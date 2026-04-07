Si sta parlando di rimuovere Trump dall' incarico

Alcuni parlamentari democratici negli Stati Uniti stanno chiedendo di usare il venticinquesimo emendamento della Costituzione per rimuovere il presidente dall'incarico. L'iniziativa mira a trasferire il potere nel caso in cui il presidente non possa svolgere le sue funzioni. La discussione si concentra sulla possibilità di applicare questa procedura in risposta a circostanze legate alla capacità dell'attuale capo dello Stato.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il Pentagono ha cancellato una conferenza stampa del segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, e del capo dello Stato Maggiore Congiunto Usa, il generale Dan Caine, prevista oggi alle 14:00 italiane. Avrebbe preceduto di 12 ore la scadenza dell'ultimatum di Washington all'Iran perchè riapra lo Stretto di Hormuz e accetti un accordo. In caso contrario, Usa e Israele hanno annunciato che bombarderanno ponti e centrali elettriche della Repubblica Islamica. Secondo Axios Trump potrebbe estendere l'ultimatum se riscontrerà progressi verso un accordo. Il vicepresidente, JD Vance, e i due inviati Steve Witkoff e Jared Kushner starebbero invece spingendo per raggiungere un'intesa subito, se possibile. 🔗 Leggi su Today.it

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Iran, Trump: “Teheran sta parlando seriamente con noi”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l’Iran sta “parlando seriamente” con Washington e spera che Teheran accetti un accordo per...

Insulto sessista di Trump a una giornalista

Temi più discussi: Trump lascia il mondo col cerino in mano; Trump: Sto considerando seriamente l'uscita degli Usa dalla Nato; Trump di fronte a un dilemma insormontabile mentre l’Iran sta prevalendo; Donald Trump: il king dell’insider trading.

Cosa succede martedì 7 aprile alle 20? Il post criptico di Trump e le minacce all'Iran per riaprire quel ca**o di StrettoIl capo della Casa Bianca lancia un ultimo avvertimento a Teheran prima di mettere a ferro e fuoco il Paese. Le sue parole aprono anche un fronte interno: Sui social si sta scatenando come un pazzo s ... today.it

Polemiche per l’incontro tra Conte e l’inviato di Trump, il leader M5s: In un ristorante, nessuna segretezza. Ho ribadito nostre critiche sulla guerraL’incontro non ha avuto nessuna aura di segretezza . Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, replica così alle polemiche per avere incontrato, in un ristorante a Roma, Paolo Zampolli, ... ilfattoquotidiano.it

Trump agli astronauti: "Avete fatto la storia". #ANSA https://www.ansa.it/canale_scienza/notizie/spazio_astronomia/2026/04/07/la-missione-artemis-ii-compie-il-flyby-intorno-alla-luna_8cd171ff-7181-4b1b-bcba-1bc6b3081e40.html - facebook.com facebook

L'ultimatum di Trump in scadenza: in programma attacchi nella notte. Mojtaba Khamenei sarebbe in fin di vita e incosciente. 15 americani feriti in un attacco di droni x.com