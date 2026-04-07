Si finfgevano clienti per rubare profumi di lusso

Negli ultimi mesi, negozi e centri commerciali del Burgraviato sono stati teatro di furti di profumi di lusso. Si tratta di episodi che si sono susseguiti con regolarità, coinvolgendo clienti che si aggiravano tra gli scaffali e nei punti cassa. La presenza di queste azioni illecite ha destato attenzione tra i commercianti e le forze dell’ordine, che stanno indagando per individuare i responsabili.