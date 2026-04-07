Si finfgevano clienti per rubare profumi di lusso
Negli ultimi mesi, negozi e centri commerciali del Burgraviato sono stati teatro di furti di profumi di lusso. Si tratta di episodi che si sono susseguiti con regolarità, coinvolgendo clienti che si aggiravano tra gli scaffali e nei punti cassa. La presenza di queste azioni illecite ha destato attenzione tra i commercianti e le forze dell’ordine, che stanno indagando per individuare i responsabili.
Una scia silenziosa ma costante di furti ha attraversato negozi e centri commerciali del Burgraviato. Nel mirino, profumi di fascia medio-alta, piccoli, costosi e facili da rivendere. Dopo mesi di indagini, i carabinieri della Compagnia di Merano hanno identificato e denunciato cinque persone. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Si finge farmacista per rubare l’incasso e i prodotti: i Carabinieri si fingono clienti e poi l’arrestanoUna donna di 53 anni è stata arrestata a Trieste per furto aggravato: fingendosi farmacista in prova ha sottratto oltre 700 euro dalla cassa.
Si intrufola nella camera di un hotel di lusso in zona Porta Venezia e cerca di rubare gioielli e orologi per un milione di euroMilano, 15 febbraio 2025 – Tentato furto dal valore di circa un milione di euro in un hotel di lusso nella zona di Porta Venezia, a Milano.