Shpendi | Penso di aver segnato io La nuova posizione? Solo benefici

Cristian Shpendi ha segnato un gol che mancava dal 28 febbraio, durante la partita contro l’Empoli. Dopo aver realizzato la rete, ha festeggiato con entusiasmo. C’è una discussione in corso sulla sua eventuale responsabilità nel gol, se fosse stato suo o un autogol di un avversario. Il Cesena ha pareggiato la partita, recuperando lo svantaggio causato dal SudTirol, passato in vantaggio prima del gol di Shpendi.

È tornato ad esultare, Cristian Shpendi, con il gol che mancava dallo scorso 28 febbraio ad Empoli. E poco importa se è in atto la querelle sulla paternità, se sua o se autogol di Davi, l’importante è che il Cesena abbia segnato e riagguantato il SudTirol, nel frattempo passato in vantaggio. "Personalmente sono contento di essere tornato a segnare – commenta l’attaccante al termine del match contro i bolzanini –, e penso di aver segnato io. Non credo il pallone sia entrato completamente in porta dopo il tocco del difensore". Poco importa, però. L’importante è "aver portato punti a casa – continua –. Penso di aver disputato un’ottima partita, così come penso abbia messo in campo un’ottima prestazione tutta la squadra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Io penso che di fronte a un dubbio sui propri titoli di studio chi li possiede veramente li produce all'istante. Quando mi hanno accusato di essere stato un somaro all'università, siccome non lo ero ho messo subito online il certificato con voti. Discorso chiuso. x.com