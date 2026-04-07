Shakespeare tra sogno e realtà | doppio appuntamento al Collegio Rosmini di Domodossola

A Domodossola, nel Collegio Rosmini, si svolge una giornata dedicata a William Shakespeare, inserita nella sesta edizione del Festival dell’illustrazione Di-Se x BlitzArt. L’evento si concentra sulla figura del drammaturgo inglese, coinvolgendo diverse attività e iniziative nel corso della giornata. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale e si rivolge a un pubblico interessato alla letteratura e all’arte visiva.

Il Festival dell’illustrazione Di-Se x BlitzArt entra nel vivo della sua sesta edizione a Domodossola con una giornata interamente dedicata alla figura di William Shakespeare. Sabato 11 aprile, la biblioteca del Collegio Mellerio Rosmini ospiterà un doppio appuntamento che integra la recitazione teatrale e la musica dal vivo con le opere d’arte contemporanea attualmente in mostra. Le attività iniziano nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 19, con l’intervento degli studenti del Liceo "Giorgio Spezia". I giovani interpreti, coordinati da Fera Teatro, proporranno una selezione di versi shakespeariani all'interno delle sale espositive, creando un collegamento diretto tra la parola dei classici e le suggestioni visive delle illustrazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Boccardi: doppio ruolo nel Sogno di Shakespeare a Roma Leggi anche: Shakespeare tra sogno e tecnologia: Roberto Latini porta l’Amleto all’Argot Studio Argomenti più discussi: Serata Shakespeare; DiSegnare il territorio: a Domodossola torna il Festival dell'illustrazione; Serata Shakespeare: poesia e arte al Collegio Rosmini - Ossola. Mariama Mbaye de Il Collegio 2025, chi è: origini, età, Instagram/ Sogno di diventare hostessMariama Mbaye de Il Collegio 2025, chi è? Vita privata, Instagram, passioni e perché è tra le più attese del programma Rai. Mariama Mbaye, chi è la nuova concorrente de Il Collegio 2025: cosa studia ... ilsussidiario.net Nuove connessioni, nuove sinergie, nuove collaborazioni: venerdì 27 marzo, in occasione dell’inaugurazione del Festival dell’illustrazione “Disegnare il territorio - DISE” presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, i team dei progetti Interreg IT-CH L - facebook.com facebook