La partita tra la squadra Under 17 dell’Inter e il Como, prevista in programma, è stata ufficialmente rinviata. La decisione finale è stata comunicata dalle società coinvolte, che hanno stabilito di recuperare la sfida a metà aprile. Per i ragazzi di Handanovic si tratta di un periodo di impegni intensi, con due partite in tre giorni, tra cui il recupero contro il Como che si giocherà in quella data.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, gli Under 17 di Handanovic giocheranno 2 sfide in 3 giorni: col Como si recupera a metà aprile, la data scelta dalle società. Gli aggiornamenti. Nel weekend di pausa pasquale post nazionali, le Under del Settore Giovanile Inter non hanno avuto impegni ufficiali di campionato, ecco pertanto qualche aggiornamento circa il calendario in vista delle prossime partite per i nerazzurri. L’Under 17 di Handanovic avrebbe dovuto giocare il 2 aprile contro il Como in trasferta, ma la gara è stata rinviata: la data ufficiale scelta per il recupero del match è il 15 aprile. Pertanto i ragazzi classe 2009 dovranno affrontare due partite nell’arco di 3 giorni, prima la ripresa del campionato il 12 aprile e poi il recupero col Como. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, ufficialmente rinviata la gara contro il Como Under 17: ecco la decisione definitiva

Settore giovanile: impresa dell’Under 17 contro la Roma, pari di carattere per l’Under 15Fine settimana ricco di emozioni per il settore giovanile dell’ACF Arezzo, con risultati importanti e prestazioni di carattere da parte delle giovani...

Settore giovanile. L’Under 17 a suon di gol si prende il terzo posto. Sfida rocambolesca (5-3) contro la CasertanaSuccesso importante per l’Under 17 che a suon di gol (5-3) con la Casertana conquista il terzo posto.

Temi più discussi: UFFICIALE: l'Inter ha messo sotto contratto il nuovo portiere | Si chiama Carlo Galliera ed è l'erede predestinato di Julio Cesar; Settore giovanile, i risultati del weekend; La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Inter-Roma; Messaggero conferma: Roma, fatta per Tarantino. E con lui dall’Inter arriverà anche….

Inter, il programma del settore giovanile: Primavera in campo sabato a SassuoloDate, luoghi e orari delle partite del fine settimana delle formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro ... msn.com

L'Inter blinda Pio Esposito: ufficiale il rinnovo di contrattoL'Inter non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare il gioiellino più lucente uscito dal proprio settore giovanile negli ultimi anni. Francesco Pio Esposito sta continuando il proprio percorso di ... calciomercato.com

Da Roma ne sono sicuri: il nuovo responsabile del settore giovanile giallorosso sarà Massimo Tarantino, attualmente all'Inter - facebook.com facebook

Il Messaggero - #Roma, restyling del Settore giovanile: dall' #Inter arrivano #Berardi e #Tarantino x.com