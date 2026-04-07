Oggi, martedì 7 aprile, si svolge una partita di pallanuoto maschile tra il Settebello e gli Stati Uniti, valida per la World Cup 2026. La gara si tiene ad Alessandropoli, in Grecia, e rappresenta un momento importante per la qualificazione alle fasi finali del torneo. Le due squadre si sfidano in una sfida che può decidere il loro cammino verso le Finals del campionato mondiale.

Il Settebello scenderà in acqua oggi, martedì 7 aprile, per affrontare gli Stati Uniti nella World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma ad Alessandropoli, in Grecia. L’incontro rappresenta il secondo impegno della nazionale azzurra all’interno della Division 1, specificamente nel Gruppo B. L’appuntamento è fissato per le ore 18.45 italiane. Questo match chiude l’agenda delle gare previste per la giornata odierna, posizionandosi come il quarto e ultimo evento del programma. Sulla linea del risultato: gli scenari tra Grecia e Spagna. Le sorti della qualificazione azzurra verso le Finals della World Cup dipendono in parte da un altro scontro del Gruppo B. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Settebello vs USA: la sfida decisiva per le Finals della World Cup

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