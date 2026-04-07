Settebello dominante | travolge gli USA e vola in testa al Gruppo B

Il Settebello si conferma in prima posizione nel Gruppo B della World Cup di pallanuoto maschile. Durante la seconda giornata di gare a Alessandropoli, in Grecia, ha affrontato gli Stati Uniti e ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 15-8. La partita si è svolta martedì 7 aprile e ha visto la squadra italiana dominare rispetto agli avversari nordamericani.

Il Settebello mantiene la vetta del Gruppo B nella World Cup di pallanuoto maschile, dopo aver superato gli Stati Uniti con un netto 15-8 durante la seconda giornata di gare a Alessandropoli, in Grecia, martedì 7 aprile. La nazionale italiana conferma un percorso perfetto nel proprio raggruppamento, raggiungendo due vittorie su due. Questo risultato consolida la posizione di leadership degli azzurri, che guidano ora la classifica del Girone B con un totale di 6 punti. L’equilibrio dei gironi e i risultati della giornata. Nel Girone B, oltre al successo italiano, si è registrata l’accelerazione della Spagna, che ha battuto la Croazia per 14-10. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settebello dominante: travolge gli USA e vola in testa al Gruppo B Civitanova rialza la testa in Champions League, riemerge al tie-break con il Varsavia e vola ai quarti da testa di serieCivitanova ha rialzato la testa dopo aver perso al tie-break contro Modena nell’ultima giornata della Superlega, riuscendo a vincere la partita... Auger-Aliassime travolge Bublik a Rotterdam: finale raggiunta con prestazione dominante e sfida a de Minaur.Auger-Aliassime Domina Bublik e Raggiunge la Finale di Rotterdam Rotterdam, 14 febbraio 2026 – Felix Auger-Aliassime si è qualificato per la finale...