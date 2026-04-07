A metà aprile arriverà su Netflix la terza e ultima stagione di una serie TV interpretata da Matilda De Angelis, che riprende le vicende di Lidia Poët, una figura realmente esistita. La produzione, realizzata dalla società Groenlandia, sarà composta da sei episodi e sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 15 aprile. La serie ha accompagnato gli spettatori nelle prime due stagioni, mentre questa conclusiva chiuderà il racconto.

© Netflix Lucia Iuorio E’ tempo di salutare Lidia Poët, il personaggio realmente esistito che Matilda De Angelis interpreta su Netflix dal 2023: la terza e ultima stagione della serie prodotta da Groenlandia arriva il 15 aprile sulla piattaforma con i suoi sei episodi. Ed è uno degli appuntamenti più interessanti del mese per l’universo seriale insieme alla terza stagione di Euphoria, che dopo quattro anni di attesa debutta il giorno 13 in contemporanea sia su Sky Atlantic che su HBO Max. Tra le principali novità rilasciate ad aprile ci sono, invece, The Testaments di Disney+, nata dalla costola di The Handmaid’s Tale, l’autobriografia di Juan Pablo Escobar Dear Killer Nannies sempre su Disney+, il nuovo light horror di Apple TV Widow’s Bay e La Casa degli Spiriti di Netflix, che porterà sullo schermo un romanzo di Isabel Allende. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Serie TV in arrivo ad aprile

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