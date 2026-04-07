La 32^ giornata di Serie A si apre con numerose assenze tra infortuni e squalifiche, creando difficoltà nella formazione delle squadre. Diversi giocatori sono fermi per problemi muscolari o squalifiche, influenzando le scelte degli allenatori e modificando le strategie sul campo. La situazione mette in evidenza le lacune di rosa di alcune squadre in questa fase della stagione.

La 32^ giornata di Serie A si presenta con un quadro complesso di assenze e rientri, tra squalifiche pesanti e infortuni muscolari che condizioneranno le scelte tattiche di diverse squadre. Dusan Vlahovic è costretto a fermarsi per almeno 20 giorni a causa di una lesione del soleo. Anche Mattia Perin ha riportato un fastidio al polpaccio, sebbene la sua situazione sia gestita su base giornaliera. L’Atalanta affronta la sfida contro la Juventus senza Scamacca, la cui guarigione da una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro risulta incompleta dopo i controlli post-Nazionale; il suo ritorno è previsto per la seconda metà di aprile. Hien, invece, soffre di una lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro e dovrebbe rientrare a metà mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, emergenza infortuni e squalifiche: ecco i buchi in rosa

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Calcio serie C. La Pianese sconta varie assenze tra squalifiche e infortuni. Ma la prestazione è di livello contro la capolista ArezzoNon era certo quello di Arezzo, il campo in cui la Pianese aveva l’obbligo di fare i punti.

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Sono sette i calciatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 31/a giornata di campionato. La sanzione più severa, due giornate di stop, è stata inflitta Youssef Maleh, della Cremonese, espulso per doppia - facebook.com facebook

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