Negli ultimi tempi si parla spesso della presenza di giocatori stranieri nelle squadre di Serie A e del loro ruolo nei cambiamenti della rosa. Alcune voci sostengono che gli stranieri abbiano preso il posto di molti calciatori italiani, sollevando discussioni sulla composizione delle rose. Recentemente, un esperto ha spiegato come le norme regolamentari influenzino questa dinamica, chiarendo i meccanismi che regolano la presenza di giocatori stranieri nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Infortunati Roma, allarme totale su Mancini: ecco quando potrebbe rientrare. Novità su... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serie A, come mai gli stranieri ‘rubano’ il posto agli italiani? La spiegazione regolamentare e le parole di Simonelli

Sarri: “Il decreto crescita ha reso gli stranieri meno costosi rispetto agli italiani. Difficile trovare una soluzione”Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio maturato ieri contro il Parma, Maurizio Sarri ha espresso la sua opinione sulla situazione del...

Chiara Ferragni zitta? Mai più: ora sfodera gli artigli e risponde a tono, ecco le sue parole agli hatersDopo due anni di silenzio forzato, analisi infinite e sentenze raccontate spesso in modo distorto, Chiara Ferragni ha deciso di cambiare passo.

Argomenti più discussi: Ricca di stranieri, povera di azzurri: la crisi della Nazionale passa (anche) per il paradosso Serie A; Italia, processo alla Nazionale: le ragioni di un altro fallimento; Regole sugli stranieri, mercato, tutela dei vivai: all'estero fanno così; Tracollo Italia, le 5 riforme che molti auspicano ma che non si faranno mai.

In Serie A passa lo straniero: ecco perché non conviene comprare in ItaliaLe fideiussioni frenano il mercato interno, mentre gli acquisti da club esteri sono liberi da vincoli finanziari. Anche per questo la presenza di stranieri in Serie A dilaga: quest'anno è salita al 69 ... gazzetta.it

SERIE C | Catania-Picerno 1-2, De Luca: "C'è molta soddisfazione. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma è fondamentale restare con i piedi per terra" #picerno #deluca #sport - facebook.com facebook

L'Agenzia internazionale dell’energia ha pubblicato una serie di raccomandazioni per limitare la domanda di energia e mitigare gli shock innescati dalla guerra in Iran x.com