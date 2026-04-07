Sergio Volpi ha commentato il suo percorso calcistico, ricordando il periodo trascorso alla Sampdoria dal 2002 al 2008, definendolo il momento più alto della sua carriera. Ha anche espresso il suo sdegno per quanto accaduto a Piacenza, dove alcuni giovani giocatori sarebbero stati coinvolti in partite truccate. Volpi ha ricordato come Marotta lo abbia portato in squadra e come Sacchi avesse menzionato il suo nome a Madrid.

Sergio Volpi il destino l’ha sempre avuto nel nome. Quel ‘Tranquillo’ sembra un errore o un epiteto, invece gli fu dato in onore di un cognato di sua nonna. Sergio Tranquillo Volpi. E mai secondo nome fu più azzeccato. Alla Samp, il centrocampista è stato per tutti semplicemente il capitano. A Genova, se passeggia tra i vicoli della città, lo chiamano ancora così. Carattere particolare: pacato fuori dal campo, nemico di interviste e riflettori, ma molto determinato e leader vero in spogliatoio. “L’ho imparato guardando gli altri. Ingesson, con i suoi silenzi, sapeva farsi capire. Non gli serviva parlare, quella caratteristica credo di avergliela rubata”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sergio Volpi: "La Samp da capitano il punto più alto. Che schifo a Piacenza: i ragazzini vendevano le partite"

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