Sequestrato un locale in via Merlo i gestori non ci stanno | Macché abusivo siamo un' associazione culturale

Nelle ultime settimane, residenti di una zona hanno segnalato rumori intensi provenienti da un locale in via Merlo, disturbando il riposo notturno. Dopo diverse proteste, le autorità hanno effettuato un intervento che ha portato al sequestro del locale. I gestori hanno respinto le accuse, affermando di essere un’associazione culturale e negando che l’attività fosse abusiva. La vicenda si è conclosa con il provvedimento di sequestro.

La polizia municipale è intervenuta a due passi da via Alloro dopo le segnalazioni dei residenti che protestavano per la musica alta fino a tarda notte. Elevate sanzioni per 6 mila euro, il comandante Colucciello: "Non è un caso di malamovida, ma di movida malgestita". La replica: "Ingresso è garantito solo ai soci tesserati Arci, chiederemo il dissequestro" Dopo settimane di proteste da parte dei residenti, che hanno segnalato nottate insonni a causa della musica ad alto volume, è scattato il blitz. La polizia municipale e i carabinieri hanno sequestrato venerdì scorso un locale “apparentemente abusivo” di via Merlo ma di fatto inquadrato... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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