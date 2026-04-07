Senesi Juve solo conferme su questa pista di mercato | è lui il primo nome per rinforzare la difesa! Gli aggiornamenti

La Juventus sta valutando seriamente un nuovo arrivo per la difesa in vista della prossima stagione. La scelta ricade su un difensore centrale attualmente in scadenza di contratto con un club inglese, un giocatore che ha già attirato l’attenzione dei dirigenti bianconeri. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali, ma la pista rimane calda e ben avviata.

di Luca Fioretti Senesi Juve, la dirigenza punta con grandissima decisione sul centrale in scadenza con il club inglese per rinforzare la rosa in estate. Il calciomercato Juventus entra nel vivo con indiscrezioni di grandissima rilevanza. In vista della prossima stagione le priorità si delineano in maniera estremamente chiara: le notizie diffuse dagli esperti di Sky Sport accendono i fari sulle mosse per il reparto arretrato. Il primissimo obiettivo risponde al nome di Marcos Senesi: il difensore è balzato in cima alle preferenze per garantire grandissima affidabilità. I vertici hanno individuato nel centrale il profilo assolutamente ideale per alzare il livello della retroguardia e onorare le ambizioni di un gruppo che vuole tornare a vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juve, solo conferme su questa pista di mercato: è lui il primo nome per rinforzare la difesa! Gli aggiornamenti Calciomercato Juve, in difesa Senesi e Rudiger nel mirino. A centrocampo rispunta un vecchio obiettivo. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, a centrocampo potrebbe ritornare in auge il nome di Ederson dell’Atalanta. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»Loyola Pisa, ufficiale l’arrivo dall’Independiente! Il comunicato del club toscano: le cifre Lucca via dal Napoli? Domani la risposta al Nottingham... SVOLTA MERCATO: IL PIANO DI OTTOLINI PER UNA GRANDE JUVE Si parla di: Inter, non solo Senesi: altro difensore per Chivu. Senesi, non solo Juve: occhio al LiverpoolLa Juventus non sarebbe da sola nella corsa per l'acquisto del cartellino, a parametro zero, di Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997 della nazionale argentina, in cadena di contratto ... tuttojuve.com Juve attenta, clamoroso sgarbo: va al Liverpool a zeroPessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: a rovinare i piani dei bianconeri è questa volta il Liverpool ... calciomercato.it