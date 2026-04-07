Secondo un recente studio il cosiddetto aziendalese stimola creatività e entusiasmo sul lavoro ma spesso porta a decisioni sbagliate

Da iodonna.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del lavoro, è comune ascoltare termini inglesi come “deep dive” e “team building” durante riunioni o conversazioni quotidiane. Queste espressioni, spesso usate per motivare o rendere più dinamici gli incontri, sono frequenti in ambienti aziendali. Tuttavia, un recente studio evidenzia che l’uso eccessivo di un linguaggio improntato all’“aziendalese” può incoraggiare la creatività e l’entusiasmo, ma allo stesso tempo può portare a decisioni poco ponderate.

“T i aggiorno ASAP”, “facciamo un bel deep dive ” o “restiamo in ottica team building ”. In ufficio o durante i meeting aziendali, tutti abbiamo sentito almeno una volta queste frasi: parole inglesi a caso, slogan motivazionali e frasi iperboliche che suonano bene ma spesso non significano nulla. Il cosiddetto gergo “ aziendalese ” è stato studiato più nel dattaglio da alcuni ricercatori dell’ Università di Cornell. Lo studio, pubblicato dal Guardian, ha dimostrato che chi usa spesso l’aziendalese, o ne subisce il fascino, tende a prendere decisioni peggiori sul lavoro.  Linguaggio consapevole: come le parole influenzano la nostra mente e come imparare a usarle nel modo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Secondo un recente studio, il cosiddetto "aziendalese"stimola creatività e entusiasmo sul lavoro, ma spesso porta a decisioni sbagliate

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