Secondo un recente studio il cosiddetto aziendalese stimola creatività e entusiasmo sul lavoro ma spesso porta a decisioni sbagliate

Nel mondo del lavoro, è comune ascoltare termini inglesi come “deep dive” e “team building” durante riunioni o conversazioni quotidiane. Queste espressioni, spesso usate per motivare o rendere più dinamici gli incontri, sono frequenti in ambienti aziendali. Tuttavia, un recente studio evidenzia che l’uso eccessivo di un linguaggio improntato all’“aziendalese” può incoraggiare la creatività e l’entusiasmo, ma allo stesso tempo può portare a decisioni poco ponderate.

“T i aggiorno ASAP”, “facciamo un bel deep dive ” o “restiamo in ottica team building ”. In ufficio o durante i meeting aziendali, tutti abbiamo sentito almeno una volta queste frasi: parole inglesi a caso, slogan motivazionali e frasi iperboliche che suonano bene ma spesso non significano nulla. Il cosiddetto gergo “ aziendalese ” è stato studiato più nel dattaglio da alcuni ricercatori dell’ Università di Cornell. Lo studio, pubblicato dal Guardian, ha dimostrato che chi usa spesso l’aziendalese, o ne subisce il fascino, tende a prendere decisioni peggiori sul lavoro. Linguaggio consapevole: come le parole influenzano la nostra mente e come imparare a usarle nel modo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Secondo un recente studio, il cosiddetto "aziendalese"stimola creatività e entusiasmo sul lavoro, ma spesso porta a decisioni sbagliate Bignami (FdI): "Meloni non attacca magistratura, ma denuncia decisioni sbagliate di certi giudici" – Il videoReferendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video La rivolta dei... Leggi anche: Secondo uno studio recente, attività come la danza possono ridurre l’età biologica del cervello fino a 7 anni Temi più discussi: Ecco come migliorare la salute del cuore con un semplice dettaglio: la temperatura in camera; Tumori in Italia: calano le nuove diagnosi? I dati; Fare venti minuti di cyclette può rafforzare la memoria, secondo un recente studio pubblicato su Oxford Academic; Cibi ultra-processati come le sigarette? Lo studio su rischi e dipendenza. Fare venti minuti di cyclette può rafforzare la memoria, secondo un recente studio pubblicato su Oxford AcademicLa memoria a volte può tradirci, ma recenti studi mostrano che anche pochi minuti di esercizio fisico come camminata o cyclette rafforzano l’ippocampo ... fanpage.it Osservare il proprio cane può aiutare a prevenire le sue malattie: la scoperta in uno studio recenteLe persone che vivono con un cane, secondo un recente studio scientifico, riescono a riconoscere alcuni segnali di dolore negli animali, nella postura e nei movimenti. La ricerca evidenzia l’importanz ... msn.com In questo giorno del 1984, al suo secondo GP in carriera, Ayrton Senna otteneva con la Toleman TG183B il suo primo punto in carriera sul tracciato di Kyalami, monoposto progettata da Rory Byrne, l’uomo delle fortune di Benetton prima e Ferrari poi. Con que - facebook.com facebook Cosa sappiamo della sparatoria davanti al consolato israeliano a Istanbul. Secondo i media turchi, il bilancio delle vittime è di almeno tre persone, mentre due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto x.com